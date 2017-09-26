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26 сентября 2017, 7:46 | Хоккей: Россия | Вести - Новосибирск

ХК «Сибирь» победил ярославский «Локомотив» — 4:3

В напряженном противостоянии новосибирцы смогли отыграть две шайбы, сейчас «Сибирь» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

В основное время ледовой битвы бросками отметились: во втором периоде нападающий Андрей Сигарёв, в третьем — нападающий Александр Шаров и Андрей Сигарёв, мастерски исполнивший дубль. В овертайме решающую шайбу забросил нападающий Патрик Закриссон. Ворота «Сибири» защищал Александр Салак. Сейчас «Сибирь» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующий матч домашней серии подопечные Павла Зубова проведут в среду, 27 сентября с хоккеистами СКА из Санкт-Петербурга.
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