В основное время ледовой битвы бросками отметились: во втором периоде нападающий Андрей Сигарёв, в третьем — нападающий Александр Шаров и Андрей Сигарёв, мастерски исполнивший дубль. В овертайме решающую шайбу забросил нападающий Патрик Закриссон. Ворота «Сибири» защищал Александр Салак. Сейчас «Сибирь» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующий матч домашней серии подопечные Павла Зубова проведут в среду, 27 сентября с хоккеистами СКА из Санкт-Петербурга.