«Салават Юлаев» на выезде сыграет с челябинским «Трактором»

Сейчас «юлаевцы» находятся на второй строчке Востока, заработав в 13 матчах 24 очка. Соперники из Челябинска пока находятся за зоной плей-офф, занимая 10 место в турнирной таблице.

Подопечные Эркки Вестерлунда начали выездную серию с победы над магнитогорским «Металлургом» (3:4), однако в Екатеринбурге уступили «Автомобилисту» со счетом 4:0.

«Трактор» в минувшее воскресенье сумел одолеть казанский «Ак Барс». Правда, победа челябинской ледовой дружине досталась лишь в овертайме.

Матч «Трактор» — «Салават Юлаев» начнется в 19 часов по уфимскому времени.