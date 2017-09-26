«Сокол» проиграл «Зауралью» в матче Высшей хоккейной лиги

Хоккеисты «Сокола» уступили курганскому «Зауралью» в рамках чемпионата ВХЛ. Матч прошел 25 сентября на площадке Ледового дворца спорта им. Парышева в Кургане.

Красноярцам удалось выйти вперед уже на 8-й минуте за счет гола Юрия Назарова, однако спустя несколько десятков секунд курганцы выровняли игру — шайбу забросил Артем Железков. В начале второго периода Константин Фаст вывел «Зауралье» вперед, но «Сокол» практически сразу сравнял счет усилиями Антона Гловацкого. Точку в матче на 2-й минуте третьего периода поставил хоккеист Кургана Максим Первухин. В итоге «Сокол» проиграл со счетом 2:3.

«Хорошая игра получалась, боевая. Я не могу своих ребят упрекнуть в том, что они не старались. И все-таки это была четвертая игра в поездке… Чуть-чуть не хватило концентрации и силенок, но парни молодцы — они бились, старались. Не хватило, конечно, где-то такого опытного игрока в завершении атак, как Александра Семина, который приболел немного и поездку пропустил», — сказал после игры главный тренер «Сокола» Александр Титов.

Примечательно, что красноярцы нанесли по воротам соперника намного больше бросков. Если «Зауралье» бросило в сторону ворот 46 раз, то «Сокол» — 60. Также «крылатые» опередили соперника по количеству бросков в створ (36 против 20).

Подопечным Титова осталось провести один выездной матч. 2 октября красноярцы сыграют в Ангарске с «Ермаком». На домашний лед «крылатые» вернутся 5 октября, когда в «Арене-Север» встретятся с новокузнецким «Металлургом».