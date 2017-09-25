Губернатор Назаров на матче «Авангарда» подарил часы самому преданному болельщику

Сегодня перед домашним матчем «Авангарда» против московского «Динамо» прошла неожиданная церемония. Присутствовавший на трибунах губернатор Виктор Назаров сделал подарок ярому болельщику Петру Мартемьянову, который живет в Черлаке и вместе с супругой на протяжении 9 лет не пропускает ни одной игры в «Арене Омск». Назаров вручил преданному фанату часы.

Трибуны поддержали счастливчика бурными аплодисментами.

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Напомним, матч закончился для омичей поражением со счетом 0:1.