Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/31116344/
25 сентября 2017, 13:43 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Снежные Барсы» одолели «Омских Ястребов» в матче МХЛ

Сегодня астанинские «Снежные Барсы» сыграли домашний матч с «Омскими Ястребами».

В первом периоде зрители забитых шайб не увидели. Зато в следующей двадцатиминутке соперникам удалось отличиться по два раза. В завершающей трети матча победную шайбу за астанчан забросил Валерий Орехов.

Завтра в 19:00 соперники проведут между собой второй матч.

«Снежные Барсы» — «Омские Ястребы» 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Шайбы:
0:1 — 23:56 Казаков (Самохвалов). В равенстве
1:1 — 30:42 Мельников С. (Гатиятов, Сергеев). В большинстве
1:2 — 33:19 Блинов (Мельников М., Крашенинин). В равенстве
2:2 — 39:45 Гатиятов (Мельников С.). В равенстве
3:2 — 52:53 Орехов (Гатиятов, Мельников С.). В большинстве.

Вратари: Каратаев — Лобачёв.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
25 сентября

Как Альварес «праздновал» после боя с Головкиным вместе с проплаченной судьей

Американский средневес три раза пересмотрел бой Головкин - Альварес и озвучил свой счет по раундам

Эдди Хирн: «Карточки судей субъективны, но когда ты видишь, что 95% людей считают, что победил Головкин...»