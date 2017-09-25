«Снежные Барсы» одолели «Омских Ястребов» в матче МХЛ

В первом периоде зрители забитых шайб не увидели. Зато в следующей двадцатиминутке соперникам удалось отличиться по два раза. В завершающей трети матча победную шайбу за астанчан забросил Валерий Орехов.

Завтра в 19:00 соперники проведут между собой второй матч.

«Снежные Барсы» — «Омские Ястребы» 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Шайбы:

0:1 — 23:56 Казаков (Самохвалов). В равенстве

1:1 — 30:42 Мельников С. (Гатиятов, Сергеев). В большинстве

1:2 — 33:19 Блинов (Мельников М., Крашенинин). В равенстве

2:2 — 39:45 Гатиятов (Мельников С.). В равенстве

3:2 — 52:53 Орехов (Гатиятов, Мельников С.). В большинстве.

Вратари: Каратаев — Лобачёв.