Воронежский «Буран» заработал первое очко в сезоне на своем льду

Воронежский «Буран» уступил «Молоту-Прикамью» из Перми 2:3 на своем льду в матче чемпионата России ВХЛ в воскресенье, 24 сентября. Основное время матча завершилось вничью 2:2. Пятиминутный овертайм не выявил победителя, поэтому его пришлось определять в серии послематчевых буллитов, в которой сильнее оказались гости, в итоге победившие 3:2.

За победу в серии буллитов сильнейшая команда зарабатывает два очка, а проигравший — одно. Таким образом, после двухматчевой серии домашних поражений «ураганные» в третьей игре разжились хотя бы одним очком.

Первый период прошел в равной борьбе. Правда, хозяева в его концовке имели численное преимущество — 24 секунды «Буран» играл впятером против троих соперников, но ничего сделать не сумел.

Во второй 20-минутке гости, играя в большинстве, открыли счет — это сделал Иван Кузнецов. А в середине третьего периода хозяева льда уже вели 2:1, голы шайбы у них забросили Владимир Дьяченко и Александр Буйницкий, но гости быстро отыгрались — Данила Епимахин на 53-й минуте сравнял счет.

Основное время матча завершилось вничью 2:2. Примечательно, что по ходу встречи арбитры четырежды (!) прибегали к видеоповторам, чтобы понять, было или нет взятие ворот «Бурана». Но ни одной из четырех шайб в пользу «Молота-Прикамья» так засчитано и не было.

В серии буллитов сильнее оказались гости, несмотря на то, что после двух первых бросков «Буран» вел в серии. Более опытные пермяки все-таки склонили чашу весов в свою пользу, и в итоге победили в этой встрече 3:2.

Гости за эту победу заработали два очка, а хозяева — одно, но ставшее первым в первой домашней серии сезона-17/18.