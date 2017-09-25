Воронежский «Буран» заработал первое очко в сезоне на своем льду
«Ураганные» уступили «Молоту-Прикамью» лишь в серии послематчевых буллитов.
Воронежский «Буран» уступил «Молоту-Прикамью» из Перми 2:3 на своем льду в матче чемпионата России ВХЛ в воскресенье, 24 сентября. Основное время матча завершилось вничью 2:2. Пятиминутный овертайм не выявил победителя, поэтому его пришлось определять в серии послематчевых буллитов, в которой сильнее оказались гости, в итоге победившие 3:2.
За победу в серии буллитов сильнейшая команда зарабатывает два очка, а проигравший — одно. Таким образом, после двухматчевой серии домашних поражений «ураганные» в третьей игре разжились хотя бы одним очком.
Первый период прошел в равной борьбе. Правда, хозяева в его концовке имели численное преимущество — 24 секунды «Буран» играл впятером против троих соперников, но ничего сделать не сумел.
Во второй 20-минутке гости, играя в большинстве, открыли счет — это сделал Иван Кузнецов. А в середине третьего периода хозяева льда уже вели 2:1, голы шайбы у них забросили Владимир Дьяченко и Александр Буйницкий, но гости быстро отыгрались — Данила Епимахин на 53-й минуте сравнял счет.
Основное время матча завершилось вничью 2:2. Примечательно, что по ходу встречи арбитры четырежды (!) прибегали к видеоповторам, чтобы понять, было или нет взятие ворот «Бурана». Но ни одной из четырех шайб в пользу «Молота-Прикамья» так засчитано и не было.
В серии буллитов сильнее оказались гости, несмотря на то, что после двух первых бросков «Буран» вел в серии. Более опытные пермяки
Гости за эту победу заработали два очка, а хозяева — одно, но ставшее первым в первой домашней серии сезона-17/18.
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