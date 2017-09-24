Игра в Екатеринбурге закончилась поражением «Салавата Юлаева»

«Зрители долго не видели заброшенных шайб и большую часть встречи героями оставались вратари. Уфимцы очень активно провели первый период, проведя в атаке 6 минут и 55 секунд — на данный момент это лучший результат нашей команды за первые периоды, -сообщили в пресс-службе ХК. — Среди опасных моментов можно отметить передачу Георгия Бусарова на пятак Максиму Майорову (в итоге не дали бросить), выход Игоря Макарова 1 на 1 (Якуб Коварж парировал) и буллит Йоонаса Кемппайнена (Коварж отбил кистевой бросок). Наконец, был незасчитанный гол Тему Хартикайнена — форвард протолкнул шайбу за линию ворот рукой. Уфимцы так и не сумели забросить».

1:0 Василевский (Крикунов, Трямкин) 41:10.

2:0 Чесалин (Торченюк) 45:32.

3:0 Кучерявенко (Крикунов) 51:19.

4:0 Бек (Лямин) 57:16 (пустые ворота).