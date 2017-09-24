Игра в Екатеринбурге закончилась поражением «Салавата Юлаева»
УФА, 24 сен 2017. /ИА «Башинформ"/. Сегодня «Салават Юлаев» провел второй матч в рамках поездки по городам Урала и Поволжья. Уфимская команда сыграла с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. В итоге игра завершилась поражением «Салавата Юлаева» со счетом 0:4.
«Зрители долго не видели заброшенных шайб и большую часть встречи героями оставались вратари. Уфимцы очень активно провели первый период, проведя в атаке 6 минут и 55 секунд — на данный момент это лучший результат нашей команды за первые периоды, -сообщили в
1:0 Василевский (Крикунов, Трямкин) 41:10.
2:0 Чесалин (Торченюк) 45:32.
3:0 Кучерявенко (Крикунов) 51:19.
4:0 Бек (Лямин) 57:16 (пустые ворота).
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