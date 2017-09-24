Роботам дали имена в честь хоккеистов магнитогорского «Металлурга»

Школьники из Магнитогорска создали роботов для международного фестиваля и дали им имена в честь хоккеистов «Металлурга» Сергея Мозякина и Василия Кошечкина, об этом ребята рассказали в видеоролике, которым поделились в сети.

Нападающий Мозя и вратарь Вася в отличие от своих «тёзок» играют не шайбой, а небольшим мячом. Своих роботов ученики школы № 10 собираются представить на фестивале «РобоФинист», который состоится в Санкт-Петербурге в конце октября. Сейчас ребята участвуют в конкурсе видеороликов, победителям которого организаторы обещают оплатить проживание и питание во время соревнований.