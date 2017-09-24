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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/31107007/
24 сентября 2017, 13:13 | Хоккей: Россия | АиФ Челябинск

Роботам дали имена в честь хоккеистов магнитогорского «Металлурга»

Нападающий Мозя и вратарь Вася выступят на международном фестивале.

Школьники из Магнитогорска создали роботов для международного фестиваля и дали им имена в честь хоккеистов «Металлурга» Сергея Мозякина и Василия Кошечкина, об этом ребята рассказали в видеоролике, которым поделились в сети.

Нападающий Мозя и вратарь Вася в отличие от своих «тёзок» играют не шайбой, а небольшим мячом. Своих роботов ученики школы № 10 собираются представить на фестивале «РобоФинист», который состоится в Санкт-Петербурге в конце октября. Сейчас ребята участвуют в конкурсе видеороликов, победителям которого организаторы обещают оплатить проживание и питание во время соревнований.

Напомним, южноуральские школьники также готовятся к Всемирной олимпиаде роботов, которая состоится в Коста-Рике.
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