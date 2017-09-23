«Торпедо» одолело «Металлург» в матче ВХЛ

В первом периоде усть-каменогорец Бренден Миллер открыл счет. Во второй двадцатиминутке Игорь Фефелов из «Металлурга» и Фёдор Полищук из «Торпедо» обменялись шайбами. В третьем отрезке игры Данил Романцев из Новокузнецка сравнял счет, но Александр Шин из Усть-Каменогорска принес победу казахстанцам..



30 сентября в Чехове усть-каменогорское «Торпедо» сыграет со «Звездой».



«Торпедо» — «Металлург» 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)



Шайбы:

1:0 — 00:23 Миллер (Бердников). В равенстве

1:1 — 22:45 Фефелов (Басков). В большинстве

2:1 — 25:57 Полищук (Шин, Шантыка). В большинстве

2:2 — 43:49 Романцев. В большинстве

3:2 — 54:50 Шин (Тунхузин, Рымарев). В равенстве



Вратари: Смирягин — Касутин

Штраф: 14:18 (0:8, 10:6, 4:4).