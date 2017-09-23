«Торпедо» одолело «Металлург» в матче ВХЛ
В рамках чемпионата ВХЛ в
Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграло с новокузнецким «Металлургом».
В первом периоде
30 сентября в Чехове
«Торпедо» — «Металлург» 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Шайбы:
1:0 — 00:23 Миллер (Бердников). В равенстве
1:1 — 22:45 Фефелов (Басков). В большинстве
2:1 — 25:57 Полищук (Шин, Шантыка). В большинстве
2:2 — 43:49 Романцев. В большинстве
3:2 — 54:50 Шин (Тунхузин, Рымарев). В равенстве
Вратари: Смирягин — Касутин
Штраф: 14:18 (0:8, 10:6, 4:4).
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