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23 сентября 2017, 17:03 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Торпедо» одолело «Металлург» в матче ВХЛ

В рамках чемпионата ВХЛ в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграло с новокузнецким «Металлургом».

В первом периоде усть-каменогорец Бренден Миллер открыл счет. Во второй двадцатиминутке Игорь Фефелов из «Металлурга» и Фёдор Полищук из «Торпедо» обменялись шайбами. В третьем отрезке игры Данил Романцев из Новокузнецка сравнял счет, но Александр Шин из Усть-Каменогорска принес победу казахстанцам..

30 сентября в Чехове усть-каменогорское «Торпедо» сыграет со «Звездой».

«Торпедо» — «Металлург» 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайбы:
1:0 — 00:23 Миллер (Бердников). В равенстве
1:1 — 22:45 Фефелов (Басков). В большинстве
2:1 — 25:57 Полищук (Шин, Шантыка). В большинстве
2:2 — 43:49 Романцев. В большинстве
3:2 — 54:50 Шин (Тунхузин, Рымарев). В равенстве

Вратари: Смирягин — Касутин
Штраф: 14:18 (0:8, 10:6, 4:4).

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