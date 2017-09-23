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23 сентября 2017, 9:42 | Хоккей: Россия | Хабаровский край сегодня

«Амурские Тигры» одолели столичных динамовцев

Хабаровская молодёжка поднялась на седьмое место в конференции «Запад».

В очередном туре чемпионата МХЛ «Амурские Тигры» в подмосковной Балашихе сумели обыграть молодёжку столичного «Динамо» — 5:4, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Бело-голубые» открыли счёт на 8-й минуте, но во второй половине первого периода хабаровчане не только сравняли счет, но и вышли вперед — отличились Денис Недилько и Александр Гопиенко.

Во второй двадцатиминутке соперники обменялись голами. «Тигрята» с помощью Евгеня Баушкина забросили третью шайбу, а через четыре минуты Иван Муранов поразил ворота хабаровчан в меньшинстве.

В третьем отрезке матча гости отличились ещё дважды и повели — 5:2. Динамовцы, правда, смогли сократить разрыв в счёте до минимума, но на большее им не хватило ни сил, ни времени.

В активе «Амурских Тигров» теперь 14 очков и 7-е место в конференции «Запад».

Сегодня соперники проведут повторную встречу.

МХК «Динамо М» (Москва) — «Амурские Тигры» (Хабаровск) — 4:5 (1:2, 1:1, 2:2) Голы: 1:0 — Леонов — 07:13, 1:1 — Недилько (Гопиенко) — 17:17 (бол), 1:2 — Гопиенко (Мисько, Бабушкин) — 19:24, 1:3 — Бабушкин (Мисько, Гопиенко) — 24:23, 2:3 — Муранов (Панкратов) — 28:30 (мен), 2:4 — Шунькин (Крутов, Волошин) — 46:59, 2:5 — Линник (Мисько) — 51:44, 3:5 — Зайцев (Круглов) — 54:07, 4:5 — Круглов (Андреев) — 59:23
Вратари: Райко — Тимченко
Броски: 54−56
Броски в створ: 33−26
Вбрасывания: 38−37
Штраф: 14−4.
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