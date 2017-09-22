Владимир Мякуш покинул пост председателя федерации хоккея Челябинской области

Решение было принято 22 сентября на заседании исполкома федерации хоккея Челябинской области.

Владимир Мякуш покинул пост в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, согласно которым лица, занимающие должности на государственной и муниципальной службе, не могут принимать участие в управлении некоммерческими организациями.

«Законодательство меняется, и мы должны выполнять его требования. За время работы в федерации хоккея было сделано немало. Но, к сожалению, я должен оставить пост председателя федерации хоккея области. Однако остаюсь в рядах общественной организации, буду оказывать всяческую поддержку и помощь ее новому председателю. Рад, что федерацию возглавил Николай Макаров, непререкаемый авторитет в мире хоккея, человек — легенда», — отметил спикер областного парламента.

Также места в исполкоме федерации оставили зампредседателя ЗСО Юрий Карликанов, глава областного минспорта Леонид Одер, спикер гордумы Станислав Мошаров, начальник спортуправления Челябинска Евгений Иванов и бизнес-омбудсмен Александр Гончаров.

Новый состав исполкома будет сформирован в октябре на внеочередной конференции федерации хоккея Челябинской области.