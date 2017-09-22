В Искитиме откроется новая Ледовая арена

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Проект Ледового Дворца разрабатывали вместе со спортсменами и тренерами, подчеркивают строители. Учли все. Неудивительно, что еще до открытия «Арена-300» получила высокие оценки специалистов.

Юрий Карандин, член правления Федерации хоккея России: «Я прошелся по этому дворцу, который сделан. Это действительно уникальное сооружение. И в конструктивном плане. И вспомогательные все, подсобные помещения. Столько раздевалок, такие раздевалки великолепные». .

Главное — «Арена-300» станет доступной не только для городских хоккеистов. Сюда на тренировки и сборы уже готовы приезжать команды Искитимского и Черепановского районов. И даже Алтайского края. Здесь лучший лед в регионе, уверяют тренеры.

Павел Шаяхметов, главный инженер СК «Кристалл»: «Самое главное все просчитано, продумано. Холодильная установка рассчитана именно под эти параметры. И поэтому она позволяет сделать нам здесь такой лед. Лед полностью готов к использованию. На нем уже можно кататься. Можно уже проводить мероприятия хоккейные».

Планируется, что уже на следующей неделе все желающие могут покататься на коньках и проверить качество льда. А первый межрегиональный детский хоккейный турнир пройдет в октябре.

Все возможности нового спортивного комплекса пока не раскрываются. Сюрпризы будут, обещают строители. Среди них — зал олимпийской славы Новосибирской области. Пока в тайне и имя какого Олимпийского победителя будет носит Ледовая Арена. Ждать недолго. Открытие комплекса — в первых числах октября.