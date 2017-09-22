Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/31092774/
22 сентября 2017, 13:58 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

«Ак Барс» обменял в альметьевский «Нефтяник» форварда Шабанова

Казанский клуб КХЛ «Ак Барс» обменял в альметьевский «Нефтяник» нападающего Михаила Шабанова.

Хоккеист будет выступать в составе молодёжной команды «Спутник» в МХЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба Высшей хоккейной лиги.

С сезона-2014/15 хоккеист играл в составе «Ирбиса». В текущем сезоне на его счету одна заброшенная шайба в шести матчах регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги.

Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я