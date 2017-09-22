«Ак Барс» обменял в альметьевский «Нефтяник» форварда Шабанова
Казанский клуб КХЛ «Ак Барс» обменял в альметьевский «Нефтяник» нападающего Михаила Шабанова.
Хоккеист будет выступать в составе молодёжной команды «Спутник» в МХЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба Высшей хоккейной лиги.
С сезона-2014/15 хоккеист играл в составе «Ирбиса». В текущем сезоне на его счету одна заброшенная шайба в шести матчах регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги.
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