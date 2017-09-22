«Ак Барс» обменял в альметьевский «Нефтяник» форварда Шабанова

Хоккеист будет выступать в составе молодёжной команды «Спутник» в МХЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба Высшей хоккейной лиги.



С сезона-2014/15 хоккеист играл в составе «Ирбиса». В текущем сезоне на его счету одна заброшенная шайба в шести матчах регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги.