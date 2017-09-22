Дамир Рыспаев: Хочу доказать болельщикам, что могу не только драться, но и играть в хоккей
Защитник «Торпедо» Дамир Рыспаев рассказал о возвращении в
Усть-Каменогорск, первой тренировке в составе команды и ожиданиях болельщиков.
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— Дамир, добро пожаловать в «Торпедо»! Ваш телефон разрывался от звонков журналистов?
— Для себя решил взять небольшую паузу в плане интервью, так как на тот момент не подписал контракт. Знал только о планах. Сегодня подписал контракт с «Торпедо». Теперь у меня месяц испытательного срока. Буду играть за свою родную команду. Можно сказать, что детская мечта осуществилась. Буду стараться по максимуму помогать команде добиваться побед. Познакомился с тренерским штабом, с ребятами. Основной костяк команды знаю давно. У нас сплоченный коллектив, готовый добиваться поставленной цели.
— Какую игру от защитников требует тренерский штаб «Торпедо»?
— Самое главное — не пропускать шайбы. Всё зависит от противника. В целом, могу сказать, что наша задача — побеждать.
— Первые матчи «Торпедо» удалось посмотреть?
— Когда узнал, что буду играть в
— Как прошла первая тренировка с новой командой?
— В
— Что можете сказать о своей форме и как прошла для вас предсезонная подготовка?
— Готовился к сезону в составе «Номада», был в форме, играл всё время. Что касается моей нынешней формы, то увидите ее завтра.
— С Алексеем Геннадьевичем Ждахиным ранее не пересекались?
— Нет. В «Номаде» играл вместе с его сыном Павлом. С Алексеем Геннадьевичем познакомился уже в
— С какими ощущениями выйдете на лед перед родными трибунами?
— Классно играть при своих болельщиках. Знаю об общественном резонансе, который возник в прессе и среди болельщиков о том нужен ли я «Торпедо».
При этом драки в хоккее никто не отменял.
— В начале интервью вы сказали, что с детства мечтали выступать в «Торпедо». В каком возрасте она появилась?
— В девять лет я пришел в хоккейную школу.
Хочу выразить благодарность Лиге за то, что приняли такое решение и руководству «Торпедо» за возможность сыграть за родную команду. Дома и стены помогают.
— Кто персонально будет поддерживать вас на трибунах?
— Моя семья, родственники. У меня в
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