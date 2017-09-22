Дамир Рыспаев: Хочу доказать болельщикам, что могу не только драться, но и играть в хоккей

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— Дамир, добро пожаловать в «Торпедо»! Ваш телефон разрывался от звонков журналистов?

— Для себя решил взять небольшую паузу в плане интервью, так как на тот момент не подписал контракт. Знал только о планах. Сегодня подписал контракт с «Торпедо». Теперь у меня месяц испытательного срока. Буду играть за свою родную команду. Можно сказать, что детская мечта осуществилась. Буду стараться по максимуму помогать команде добиваться побед. Познакомился с тренерским штабом, с ребятами. Основной костяк команды знаю давно. У нас сплоченный коллектив, готовый добиваться поставленной цели.

— Какую игру от защитников требует тренерский штаб «Торпедо»?

— Самое главное — не пропускать шайбы. Всё зависит от противника. В целом, могу сказать, что наша задача — побеждать.

— Первые матчи «Торпедо» удалось посмотреть?

— Когда узнал, что буду играть в Усть-Каменогорске, находился дома и смотрел прямую трансляцию матча «Торпедо» — «Сарыарка». За играми ВХЛ всегда следил, когда была возможность.

— Как прошла первая тренировка с новой командой?

— В Усть-Каменогорск прилетел вчера в десять вечера, меня встретили, всё супер. Как раз команда выиграла, зашел в раздевалку, поздравил ребят, познакомился. Сегодня тренировка прошла в предыгровом режиме, то есть готовились к завтрашнему матчу. «Металлург» — очень серьезная команда, выступавшая в прошлом сезоне в КХЛ. Готовность команды болельщики смогут оценить завтра.

— Что можете сказать о своей форме и как прошла для вас предсезонная подготовка?

— Готовился к сезону в составе «Номада», был в форме, играл всё время. Что касается моей нынешней формы, то увидите ее завтра.

— С Алексеем Геннадьевичем Ждахиным ранее не пересекались?

— Нет. В «Номаде» играл вместе с его сыном Павлом. С Алексеем Геннадьевичем познакомился уже в Усть-Каменогорске. Он требовательный тренер.

— С какими ощущениями выйдете на лед перед родными трибунами?

— Классно играть при своих болельщиках. Знаю об общественном резонансе, который возник в прессе и среди болельщиков о том нужен ли я «Торпедо». Усть-каменогорские болельщики не видели мою игру. Настроение позитивное и боевое. Хочу попасть в состав и победить с командой в первой игре. Доказать болельщикам, что могу не только драться или успокаивать соперника, но и играть в хоккей. Я работаю над игровыми компонентами.

При этом драки в хоккее никто не отменял.

Цитата Хоккей — это мужской вид спорта, а не шахматы. Самое главное — показать красивый хоккей, порадовать игрой болельщиков.

— В начале интервью вы сказали, что с детства мечтали выступать в «Торпедо». В каком возрасте она появилась?

— В девять лет я пришел в хоккейную школу. Усть-Каменогорск — это хоккейный город. В нашей детской команде играл Роман Коваленко, а его отец тогда выступал в команде мастеров. Мы смотрели на тренировки и игры первой команды, хотели тоже в будущем пробиться туда. Так получилось, что пробился в состав «Барыса».

Хочу выразить благодарность Лиге за то, что приняли такое решение и руководству «Торпедо» за возможность сыграть за родную команду. Дома и стены помогают.