«Торпедо» У-К подписало односторонний контракт с тафгаем Рыспаевым

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Соглашение рассчитано до конца сезона. Хоккеист уже приступил к тренировкам с командой.

Рыспаев является воспитанником усть-каменогорского хоккея. Ранее он выступал за фарм-клуб «Барыса» «Снежные Барсы», юниорскую и молодёжную сборные Казахстана. В чемпионатах КХЛ игрок принял участие в 23 матчах в составе «Барыса».