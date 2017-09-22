Состав ХК «Автомобилист» пополнили трое новых игроков
В составе ХК «Автомобилист» произошли изменения. Двое игроков покинули команду, а трое хоккеистов пришли в нее.
Как сообщили Накануне.RU в
Также состав «Авто» пополнил Владимир Федоров. Защитник родился 16 января 2000 года в Екатеринбурге и является воспитанником «Юности». Нынешний сезон для него будет дебютным в МХЛ.
Кроме этого, заключен пробный контракт с Иваном Каштановым. Нападающий родился в Барнауле 24 февраля 1997 года. Начинал в детской команде «Сибири» (Новосибирск), а затем перешел в московский ЦСКА. Сезон 2014/15 Иван провел в Северной Америке, выступая за клуб лиги OHL Sudbury Wolves. В 67-ми играх он набрал 17 (6+11) очков. Затем вернулся в Россию, выступал в МХЛ за «Красную Армию», с которой в этом году выиграл Кубок Харламова. Провел 15 матчей в ВХЛ за чеховскую «Звезду» и три игры в КХЛ за ЦСКА.
Наконец, «Автомобилист» расстался с Андреем Климовым. В клубе пожелали защитнику удачи в продолжении карьеры.
Напомним, недавно главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов обещал, что скоро команда усилится новыми игроками.
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