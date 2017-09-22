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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/31088342/
22 сентября 2017, 9:01 | Хоккей: Россия | Nakanune.ru

Состав ХК «Автомобилист» пополнили трое новых игроков

В составе ХК «Автомобилист» произошли изменения. Двое игроков покинули команду, а трое хоккеистов пришли в нее.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, Константин Пархоменко обменян на Марка Петрова. Защитник родился 11 января 1997 года в Санкт-Петербурге, но профессиональную карьеру начал в Новокузнецке в составе «Кузнецких Медведей». Всего в МХЛ он отыграл 176 матчей, набрав 32 (7+25) очка при показателе полезности +22, в том числе в прошлом сезоне 24 (5+3) очка и показатель полезности +35 в 73-х играх. Контракт с ним рассчитан на два года.

Также состав «Авто» пополнил Владимир Федоров. Защитник родился 16 января 2000 года в Екатеринбурге и является воспитанником «Юности». Нынешний сезон для него будет дебютным в МХЛ.

Кроме этого, заключен пробный контракт с Иваном Каштановым. Нападающий родился в Барнауле 24 февраля 1997 года. Начинал в детской команде «Сибири» (Новосибирск), а затем перешел в московский ЦСКА. Сезон 2014/15 Иван провел в Северной Америке, выступая за клуб лиги OHL Sudbury Wolves. В 67-ми играх он набрал 17 (6+11) очков. Затем вернулся в Россию, выступал в МХЛ за «Красную Армию», с которой в этом году выиграл Кубок Харламова. Провел 15 матчей в ВХЛ за чеховскую «Звезду» и три игры в КХЛ за ЦСКА.

Наконец, «Автомобилист» расстался с Андреем Климовым. В клубе пожелали защитнику удачи в продолжении карьеры.

Напомним, недавно главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов обещал, что скоро команда усилится новыми игроками.
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