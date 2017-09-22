На вчерашний матч в «Арену-Омск» пришли 10 180 человек. Но чуда не произошло, питерская команда СКА одержала 13-ю победу и установила новый рекорд КХЛ. Напомним, что в конце встречи «Авангард» играл в меньшинстве. После удаления Осипова болельщики начали негодовать. На лед полетели монеты, зажигалки и другие предметы. Оставшись втроем против пяти армейцев, Фурх пропустил еще одну шайбу.

Вчера на льду за СКА играл бывший «омский ястреб» Сергей Калинин. Хоккеист был рад приехать домой. Он испытал приятные эмоции, поужинал с родителями и выиграл игру.

Сергей Калинин, нападающий ХК «Авангард» 2010−2015 года:

— В начале игры болельщики гнали «Авангард» вперёд, они старались давить на ворота, но хорошо сыграл наш вратарь, оставил в игре. Хорошо, что мы вовремя забили, а потом контролировали игру. Не было никакого предчувствия, что забью бывшей команде, просто хотел хорошо сыграть, помочь команде выиграть. Немного подпортило впечатление то, что устроили болельщики в конце встречи. Но они поддерживают свою команду, тут нечего больше сказать. Хотя я никогда такого здесь не видел. (Цитата по спортивному порталу «Чемпионат»).

Следующий матч «Авангарда» пройдет уже завтра. Противниками омичей на льду будет команда ХК «Локомотив» из Ярославля. Билеты можно приобрести в кассах спорткомплекса. Кстати, детям до 14 лет скидка 50% на билет.