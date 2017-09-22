Омский губернатор Назаров заявил о несправедливом судействе на матче «Авангарда» и СКА
Глава региона выразил солидарность с болельщиками, посчитавших, что омских хоккеистов засудили.
Сегодня, 22 сентября, утром губернатор Омской области Виктор Назаров раскритиковал судейство на матче «Авангарда» и СКА.
Игра прошла вчера на льду «Арены Омск». Команда из
Омские болельщики не выдержали подобного расклада и начали бросать посторонние предметы.
Не стал скрывать своих чувств и губернатор Виктор Назаров. В своем Instagram он высказал все.
— Такого грязного и отвратительного судейства, как на вчерашнем матче, я не видел никогда. Но несмотря на это «Авангард» не опустил руки, наша команда продолжала играть до последнего. Ребята, вы лучшие! Я в вас верю! А руководству КХЛ давно пора обратить внимание на то, что происходит в судействе, смело высказался Назаров.
Отметим, что вчера была 13-я победа подряд команды СКА, абсолютного лидера КХЛ.
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