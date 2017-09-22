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22 сентября 2017, 8:32 | Хоккей: Россия | ГТРК "Южный Урал"

После серии поражений «Трактор» покинул тренер

Помощник главного тренера «Трактора» Виталий Ячменев ушел из команды.

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Он работал в тренерском штабе с 2014 года, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу «Трактора».

Напомним, что официальное заявление клуба об уходе Ячменева было сделано после громкой серии поражений — последние три встречи «черно-белые» проиграли с общим счетом 4:13. Вот как ситуацию прокомментировали в руководстве коллектива.

«Клуб покидает тренер Виталий Ячменев. Надеюсь, тренерский штаб в самое ближайшее время улучшит ситуацию. Согласен с мнением экспертов по поводу неудачного старта в начале чемпионата. В частности, со словами одного из ветеранов “Трактора” Николая Суханова про встряску, которая нужна и команде, и тренерскому штабу. Мы все рассчитывали, что старт будет совсем другим», — отметил генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

Добавим, что «Трактор» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 12 очков в 12 матчах. Следующая игра состоится уже сегодня — на домашней арене челябинцы примут нижнекамский «Нефтехимик».

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