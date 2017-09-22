Хоккейный «Сокол» проиграл во втором выездном матче подряд

Хоккеисты «Сокола» уступили «Сарыарке» в рамках чемпионата ВХЛ. Матч прошел 21 сентября на льду «Караганды-Арены» в Казахстане.

Счет открыли хозяева площадки — на 10-й минуте Денис Фахрутдинов забросил шайбу при игре «4 на 4». Спустя две минуты Вячеслав Андрющенко сравнял счет, реализовав большинство. На 16-й минуте «Сокол» вышел вперед усилиями Артурса Озолиньша, играя в усеченном составе. Однако под конец периода «Сарыарка» выровняла положение благодаря Александру Юксееву, забросившему шайбу при игре «5 на 4» — 2:2.

В дальнейшем команды поражали ворота друг друга только в большинстве. В конце второго периода Исаак Валицкий вывел «Сарыарку» вперед, но в середине третьего игрового отрезка Петер Зузин сравнял счет. Решающим оказался точным бросок хоккеиста казахстанской команды Даниила Ердакова на 55-й минуте. В итоге «Сокол» проиграл со счетом 3:4.

Главный тренер красноярцев Александр Титов ограничился коротким комментарием для журналистов.

«Я хочу поблагодарить своих ребят за эту игру — за то, что они бились и сражались до конца. Я думаю, что через такие игры результат и придет», — сказал Титов.

Поражение стало для «Сокола» вторым подряд. Ранее «крылатые» в Усть-Каменогорске крупно уступили местному «Торпедо» — 1:4.

Подопечным Титова предстоит провести еще три выездных матча. 23 сентября «Сокол» сыграет в Тюмени с «Рубином», 25 сентября — в Кургане с «Зауральем» и 2 октября — в Ангарске с «Ермаком». На домашний лед «крылатые» вернутся только 5 октября, когда в «Арене-Север» встретятся с новокузнецким «Металлургом».