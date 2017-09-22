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22 сентября 2017, 7:10 | Хоккей: Россия | Вести - Новосибирск

ХК «Сибирь» проиграл московскому «Динамо» — 0:2

Новосибирские хоккеисты пропустили две шайбы в третьем периоде, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новосибирские хоккеисты пропустили две шайбы в третьем периоде об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> клуба. Увеличить
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ХК «Сибирь» проиграл московскому «Динамо» — 0:2, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Оба пропущенных гола забили в ворота Новосибирской команды. Последний шайбу отправил в пустые ворота Никита Комаров на 60−1 минуте матча. Автором первого гола стал Егор Яковлев.

«Хотел бы извиниться перед болельщиками за такую невыразительную игру “Сибири”, будем разбираться, что произошло после Астаны. Благодарю бригады меньшинства за сегодняшний матч, все остальное — пустое», — прокомментировал тренер команды Павел Зубов.

После матча с «Динамо» хоккеисты «Сибири» занимают 6-ю строчку в турнирной таблице КХЛ.

Мачт стал для хоккейной «Сибирь» особенным — игроки вышли на лед в специально сшитой для него форме. После игры джерси выставлены на продажу на благотворительном аукционе.

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