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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/31084026/
21 сентября 2017, 19:24 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Торпедо» одолело «Ермак» в матче ВХЛ

В рамках чемпионата ВХЛ в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграло с ангарским «Ермаком».

Первый период остался безголевым. Во второй двадцатиминутке Артём Севанькаев из «Ермака» открыл счет. В третьем отрезке игры усть-каменогорец Андрей Белозёров сравнял счет. В овертайме победу «Торпедо» принес Денис Игнашин..

23 сентября в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграет с новокузнецким «Металлургом».

«Торпедо» — «Ермак» 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы:
0:1 — 32:46 Севанькаев. В равенстве
1:1 — 56:53 Белозёров (Смирягин). В равенстве
2:1 — 64:52 Игнашин Денис (Тунхузин Станислав, Капитуров Максим). В равенстве

Вратари: Смирягин — Борисов
Штраф: 2:6 (0:0, 2:6, 0:0, 0:0).

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