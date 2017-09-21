«Торпедо» одолело «Ермак» в матче ВХЛ
В рамках чемпионата ВХЛ в
Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграло с ангарским «Ермаком».
Первый период остался безголевым. Во второй двадцатиминутке Артём Севанькаев из «Ермака» открыл счет. В третьем отрезке игры
23 сентября в
«Торпедо» — «Ермак» 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 — 32:46 Севанькаев. В равенстве
1:1 — 56:53 Белозёров (Смирягин). В равенстве
2:1 — 64:52 Игнашин Денис (Тунхузин Станислав, Капитуров Максим). В равенстве
Вратари: Смирягин — Борисов
Штраф: 2:6 (0:0, 2:6, 0:0, 0:0).
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