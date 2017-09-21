«Торпедо» одолело «Ермак» в матче ВХЛ

Первый период остался безголевым. Во второй двадцатиминутке Артём Севанькаев из «Ермака» открыл счет. В третьем отрезке игры усть-каменогорец Андрей Белозёров сравнял счет. В овертайме победу «Торпедо» принес Денис Игнашин..



23 сентября в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграет с новокузнецким «Металлургом».



«Торпедо» — «Ермак» 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)



Шайбы:

0:1 — 32:46 Севанькаев. В равенстве

1:1 — 56:53 Белозёров (Смирягин). В равенстве

2:1 — 64:52 Игнашин Денис (Тунхузин Станислав, Капитуров Максим). В равенстве



Вратари: Смирягин — Борисов

Штраф: 2:6 (0:0, 2:6, 0:0, 0:0).