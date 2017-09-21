«Сарыарка» обыграла «Сокол» в матче ВХЛ

В первом периоде карагандинцы Денис Фахрутдинов и Александр Юксеев и красноярцы Вячеслав Андрющенко и Артурс Озолиньш обменялись шайбами. Во второй двадцатиминутке Исаак Валицкий вывел казахстанцев вперед. В третьем отрезке игры Петер Зузин из «Сокола» сделал счет на табло равным, но шайба Даниила Ердакова из «Сарыарки» принесла победу хозяевам льда..



23 сентября в Караганде «Сарыарка» в сыграет с ангарским «Ермаком».



«Сарыарка» — «Сокол» 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)



Шайбы:

1:0 — 09:15 Фахрутдинов (Алексеев, Булатов). В равенстве

1:1 — 11:31 Андрющенко (Лютов). В большинстве

1:2 — 15:12 Озолиньш (Андрющенко). В равенстве

2:2 — 18:46 Юксеев. В большинстве

3:2 — 37:13 Валицкий (Антоновский, Альшевский). В большинстве

3:3 — 48:35 Зузин (Таталин). В большинстве

4:3 — 54:34 Ердаков (Дервук). В большинстве



Вратари: Костин — Заливин

Штраф: 35:22 (29:8, 0:10, 6:4).