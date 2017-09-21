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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/31084024/
21 сентября 2017, 19:23 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Сарыарка» обыграла «Сокол» в матче ВХЛ

В рамках чемпионата ВХЛ «Сарыарка» в Караганде принимала красноярский «Сокол».

В первом периоде карагандинцы Денис Фахрутдинов и Александр Юксеев и красноярцы Вячеслав Андрющенко и Артурс Озолиньш обменялись шайбами. Во второй двадцатиминутке Исаак Валицкий вывел казахстанцев вперед. В третьем отрезке игры Петер Зузин из «Сокола» сделал счет на табло равным, но шайба Даниила Ердакова из «Сарыарки» принесла победу хозяевам льда..

23 сентября в Караганде «Сарыарка» в сыграет с ангарским «Ермаком».

«Сарыарка» — «Сокол» 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)

Шайбы:
1:0 — 09:15 Фахрутдинов (Алексеев, Булатов). В равенстве
1:1 — 11:31 Андрющенко (Лютов). В большинстве
1:2 — 15:12 Озолиньш (Андрющенко). В равенстве
2:2 — 18:46 Юксеев. В большинстве
3:2 — 37:13 Валицкий (Антоновский, Альшевский). В большинстве
3:3 — 48:35 Зузин (Таталин). В большинстве
4:3 — 54:34 Ердаков (Дервук). В большинстве

Вратари: Костин — Заливин
Штраф: 35:22 (29:8, 0:10, 6:4).

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