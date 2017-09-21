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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/31079315/
21 сентября 2017, 13:33 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

ХК «Северсталь» перевел чешского нападающего Петра Голика в клуб ВХЛ «Ижсталь»

МОСКВА, 21 сен — Р-Спорт. Хоккейный клуб «Северсталь» перевел чешского форварда Петра Голика в команду Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Ижсталь», сообщается на сайте ВХЛ.

В среду форвард был выставлен череповецким клубом на драфт отказов.

Голик перешел в «Северсталь» перед началом этого сезона из чешского «Злина». В составе череповчан 25-летний форвард провел 10 игр в КХЛ и набрал 3 очка (1 шайба + 2 передачи).

Северсталь
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