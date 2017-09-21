ХК «Северсталь» перевел чешского нападающего Петра Голика в клуб ВХЛ «Ижсталь»

В среду форвард был выставлен череповецким клубом на драфт отказов.

Голик перешел в «Северсталь» перед началом этого сезона из чешского «Злина». В составе череповчан 25-летний форвард провел 10 игр в КХЛ и набрал 3 очка (1 шайба + 2 передачи).