ХК «Северсталь» перевел чешского нападающего Петра Голика в клуб ВХЛ «Ижсталь»
МОСКВА, 21 сен —
Р-Спорт. Хоккейный клуб «Северсталь» перевел чешского форварда Петра Голика в команду Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Ижсталь», сообщается на сайте ВХЛ.
В среду форвард был выставлен череповецким клубом на драфт отказов.
Голик перешел в «Северсталь» перед началом этого сезона из чешского «Злина». В составе череповчан 25-летний форвард провел 10 игр в КХЛ и набрал 3 очка (1 шайба + 2 передачи).
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