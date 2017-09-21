Дамир Рыспаев будет месяц играть в ВХЛ за усть-каменогорское «Торпедо»
22-летний тафгай из системы «Барыса» Дамир Рыспаев проведёт ближайший месяц в
Усть-Каменогорске, где будет вступать в составе местного «Торпедо» в ВХЛ.
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Об этом сам хоккеист сообщил корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
«Сегодня я вылетаю в родной
Напомним, что летом 2016 года Рыспаев во время матча на Кубке президента Республики Казахстан между «Барысом» и «Куньлунь Ред Стар» устроил массовую драку. Матч закончился на третьей минуте, когда главный тренер китайской команды Владимир
В последнее время Рыспаев выступал в команде «Номад» из чемпионата Республики Казахстан. Накануне стало известно, что совместная дисциплинарная палата Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги рассмотрела заявление Межрегионального профсоюза игроков КХЛ о снятии бессрочной дисквалификации с игрока. Рассмотрев все материалы дела, совместная дисциплинарная палата приняла решение разрешить Рыспаеву принимать участие в соревнованиях, организуемых и проводимых ФХР. Вопрос об участии защитника в чемпионате Континентальной хоккейной лиги может быть рассмотрен не ранее чем через месяц после начала выступления Рыспаева в турнирах, проводимых ФХР.
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