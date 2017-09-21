Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/31078304/
21 сентября 2017, 12:23 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Дамир Рыспаев будет месяц играть в ВХЛ за усть-каменогорское «Торпедо»

22-летний тафгай из системы «Барыса» Дамир Рыспаев проведёт ближайший месяц в Усть-Каменогорске, где будет вступать в составе местного «Торпедо» в ВХЛ.

22-летний <span class=error>тафгай</span> из системы <span class=error>Барыса</span> <span class=error>Дамир</span> <span class=error>Рыспаев</span> проведёт ближайший месяц в <nobr>Усть-Каменогорске</nobr> где будет вступать в составе местного <span class=error>Торпедо</span> в <span class=error>ВХЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сам хоккеист сообщил корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Сегодня я вылетаю в родной Усть-Каменогорск, в команду “Торпедо”. Буду месяц играть в ВХЛ, уже успел поговорить с тренерским штабом. Меня ждут в команде и сказали готовиться к играм», — пояснил Рыспаев.

Напомним, что летом 2016 года Рыспаев во время матча на Кубке президента Республики Казахстан между «Барысом» и «Куньлунь Ред Стар» устроил массовую драку. Матч закончился на третьей минуте, когда главный тренер китайской команды Владимир Юрзинов-младший увёл своих игроков в раздевалку. По итогам инцидента КХЛ наложила на хоккеиста бессрочную дисквалификацию.

В последнее время Рыспаев выступал в команде «Номад» из чемпионата Республики Казахстан. Накануне стало известно, что совместная дисциплинарная палата Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги рассмотрела заявление Межрегионального профсоюза игроков КХЛ о снятии бессрочной дисквалификации с игрока. Рассмотрев все материалы дела, совместная дисциплинарная палата приняла решение разрешить Рыспаеву принимать участие в соревнованиях, организуемых и проводимых ФХР. Вопрос об участии защитника в чемпионате Континентальной хоккейной лиги может быть рассмотрен не ранее чем через месяц после начала выступления Рыспаева в турнирах, проводимых ФХР.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп