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21 сентября 2017, 10:10 | Хоккей: Россия | РИА "Воронеж"

Главный тренер воронежского «Бурана»: «С голами у нас проблема»

Наставник «ураганных» подвел итог встречи против лидера турнира.

Наставник ураганных подвел итог встречи против лидера турнира. Увеличить
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После домашнего поражения в первом матче сезона от «Нефтяника» наставник «Бурана» Евгений Федоров рассказал о ротации состава команды и причинах пока нестабильной игры. «Ураганные» уступили клубу из Татарстана 0:1.

— Хотели, конечно, порадовать болельщиков, но не получилось — с голами у нас проблема. По игре в атаке даже в третьем периоде не было такого, знаете, что вот прямо сейчас забьем. Какие-то моменты — хорошо, какие-то — ну очень плохо. Будем работать.

— Накануне этой игры в составе произошли изменения — с троими игроками были разорваны контракты.

— У нас сейчас в команде тридцать с лишним человек, мы не можем тренироваться в 7−8 составов. У всех был шанс, но по игре мы посмотрели, плюс еще с «Динамо» приезжают ребята. Невыполнение каких-то требований из игры в игру приводит к таким выводам.

— Насколько сказался сегодня выезд в Китай и трудная обратная дорога?

— Сказался. Добирались домой долго на перекладных, хотя бы не сказал, что это главная причина сегодняшнего поражения.
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