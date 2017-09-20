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20 сентября 2017, 20:22 | Хоккей: Россия | ТАСС

«Сочи» победил «Трактор» в матче чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу клуба из Челябинске.

ТАСС, 20 сентября. «Сочи» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе «Трактора» отличились Ник Бэйлен (37-я минута), Игорь Полыгалов (41, 54). За «Сочи» шайбы забросили Шон Коллинз (9), Андрей Иванов (19), Святослав Гребенщиков (45), Симон Онеруд (54) и Евгений Лапенков (58).

«Сочи» занимает четвертое место в Западной конференции с 20 очками, «Трактор» идет на десятой строчке в Восточной конференции с 12 очками.

В следующем матче 22 сентября «Сочи» сыграет в гостях с екатеринбургским «Автомобилистом», «Трактор» примет нижнекамский «Нефтехимик».
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