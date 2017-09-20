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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/31068361/
20 сентября 2017, 15:54 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Есмантович: Ряду хоккеистов ЦСКА дана возможность почувствовать себя лидерами в ВХЛ

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт, Александр Рогулев. Перевод хоккеистов московского ЦСКА Никиты Макеева, Андрея Кузьменко, Андрея Светлакова, Константина Окулова и Павла Карнаухова в фарм-клуб «Звезду» сделан для того, чтобы игроки могли почувствовать себя лидерами клуба ВХЛ, заявил агентству «Р-Спорт» президент столичной команды Игорь Есмантович.

На прошлой неделе ЦСКА прервал серию из девяти побед подряд в регулярном чемпионате КХЛ, уступив во Владивостоке местному «Адмиралу» — 1:3. Светлаков в прошлом сезоне провел 11 матчей за сборную России на различных турнирах. В активе Окулова в сезоне-2016/17 28 очков (17 шайб + 11 передач) в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ за новосибирскую «Сибирь» и 6 игр в составе национальной команды.

Кузьменко, несмотря на возраст — 21 год, отыграл в минувшем сезоне за ЦСКА 34 матча в «регулярке» КХЛ, набрал 15 очков (6+9), а в этом сезоне отметился уже тремя заброшенными шайбами.

«Макеев, Кузьменко, Светлаков, Окулов и Карнаухов действительно проведут несколько матчей со “Звездой” на выезде. Это решение исключительно тренерского штаба клуба. Чтобы мы могли задействовать всех хоккеистов, которые есть в основном составе, мы решили дать возможность некоторым ребятам почувствовать себя лидерами в клубе ВХЛ. Чтобы они поиграли, провели три матча и вернулись в команду, — объяснил Есмантович. — Параллельно мы играем с “Йокеритом” и “Слованом”, после чего ребята вернутся в команду и будут так же работать».

Есмантович подчеркнул, что в этом решении «нет никакой подоплеки». «Ничего особенного здесь нет. Я не понимаю острые и чувствительные выпады в нашу сторону по этому вопросу. Мы польщены вниманием к нашему клубу. Если у людей с двусторонним контрактом есть возможность поиграть, почему бы им не поиграть, что здесь такого? Нет никакой подоплеки, что кто-то там кого-то продавливал. Существует только спортивная составляющая», — заявил Есмантович.

«Все хоккеисты должны иметь игровую практику, вы знаете, какой состав у нас есть. Вот и вся ситуация. То, что (член наблюдательного совета ЦСКА) Борис Петрович (Михайлов) повлиял на эту ситуацию, это совершенно не соответствует действительности», — отметил он.

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