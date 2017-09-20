Буре: Переведенным в фарм-клуб игрокам ЦСКА пойдет на пользу выступление в ВХЛ

Ранее пять игроков ЦСКА были переведены в фарм-клуб армейцев — чеховскую «Звезду»: защитник Никита Макеев, нападающие Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко, Константин Окулов и Андрей Светлаков.

«Перевод в ВХЛ пойдет на пользу хоккеистам ЦСКА, это абсолютно нормальная практика. Нужно понимать, что тренировочный процесс и игровая практика — две разные вещи. Когда ты не проходишь в основной состав, то теряется мастерство. Уверен, что тренерский штаб принял данное решение только во благо хоккеистов», — сказал Буре.

«Можно провести аналогию с тренерским подходом Виктора Тихонова. Когда я играл у него, состав постоянно ротировался и это давало результаты. Играли сильнейшие, была мотивация работать как можно усерднее и это давало результат», — добавил Буре.

«Звезда» дебютировала в Высшей хоккейной лиге в сезоне-2015/16. Проводит домашние матчи на арене, где в 2004—2013 годах выступал клуб КХЛ «Витязь».