Буре: Переведенным в фарм-клуб игрокам ЦСКА пойдет на пользу выступление в ВХЛ
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Игрокам московского клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА, переведенным в чеховскую «Звезду», пойдет на пользу выступление в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) в плане поддержания игровой практики. Такое мнение ТАСС высказал серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира 1990 года, член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.
Ранее пять игроков ЦСКА были переведены в
«Перевод в ВХЛ пойдет на пользу хоккеистам ЦСКА, это абсолютно нормальная практика. Нужно понимать, что тренировочный процесс и игровая практика — две разные вещи. Когда ты не проходишь в основной состав, то теряется мастерство. Уверен, что тренерский штаб принял данное решение только во благо хоккеистов», — сказал Буре.
«Можно провести аналогию с тренерским подходом Виктора Тихонова. Когда я играл у него, состав постоянно ротировался и это давало результаты. Играли сильнейшие, была мотивация работать как можно усерднее и это давало результат», — добавил Буре.
«Звезда» дебютировала в Высшей хоккейной лиге в сезоне-2015/16. Проводит домашние матчи на арене, где в 2004—2013 годах выступал клуб КХЛ «Витязь».
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