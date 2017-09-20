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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/31067914/
20 сентября 2017, 15:14 | Хоккей: Россия | ТАСС

Буре: Переведенным в фарм-клуб игрокам ЦСКА пойдет на пользу выступление в ВХЛ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Игрокам московского клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА, переведенным в чеховскую «Звезду», пойдет на пользу выступление в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) в плане поддержания игровой практики. Такое мнение ТАСС высказал серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира 1990 года, член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.

Ранее пять игроков ЦСКА были переведены в фарм-клуб армейцев — чеховскую «Звезду»: защитник Никита Макеев, нападающие Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко, Константин Окулов и Андрей Светлаков.

«Перевод в ВХЛ пойдет на пользу хоккеистам ЦСКА, это абсолютно нормальная практика. Нужно понимать, что тренировочный процесс и игровая практика — две разные вещи. Когда ты не проходишь в основной состав, то теряется мастерство. Уверен, что тренерский штаб принял данное решение только во благо хоккеистов», — сказал Буре.

«Можно провести аналогию с тренерским подходом Виктора Тихонова. Когда я играл у него, состав постоянно ротировался и это давало результаты. Играли сильнейшие, была мотивация работать как можно усерднее и это давало результат», — добавил Буре.

«Звезда» дебютировала в Высшей хоккейной лиге в сезоне-2015/16. Проводит домашние матчи на арене, где в 2004—2013 годах выступал клуб КХЛ «Витязь».

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