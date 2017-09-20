Ягр задумался о переезде в Татарстан

Нижнекамский «Нефтехимик» заявил об интересе к Яромиру Ягру, который ранее выступал за омский «Авангард». Сейчас хоккеист находится без контракта. В 82 матчах прошлого сезона в составе «Флориды» Ягр набрал 46 (16+30) очков по системе «гол + пас».

По словам директора «Нефтехимика» Раиля Якупова, чешский игрок знает об интересе клуба из Татарстана, который намерен за него бороться. Сам Яромир Ягр заявил, что приоритетным для него является подписание контракта с клубом НХЛ. Однако, нападающий назвал КХЛ сильнейшей лигой Европы.

Как ранее сообщал «СуперОмск», 45-летний Ягр намерен выступить на Олимпиаде в 2018 году.