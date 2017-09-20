«Сокол» крупно проиграл «Торпедо» в первом гостевом матче ВХЛ

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Хоккеисты «Сокола» проиграли усть-каменогорскому «Торпедо» в первом выездном матче чемпионата ВХЛ. Игра прошла 19 сентября на льду Дворца спорта им. Александрова в Усть-Каменогорске (Казахстан).

Судьба встречи была решена во втором периоде, когда хозяева забросили три шайбы. Счет на 23-й минуте открыл Александр Шин, который спустя три минуты оформил дубль. Примечательно, что свою вторую шайбу Шин забросил, когда его команда играла в меньшинстве. На 35-й минуте Дмитрий Гренц сделал счет крупным — 3:0.

«Сокол» сумел отыграться в конце второго периода усилиями Андрея Мниховича, который реализовал большинство. Однако на 54-й минуте хозяева восстановили преимущество в три шайбы благодаря голу Евгения Рымарева. В итоге «Торпедо» одержало победу со счетом 4:1.

Игра «Сокола» не понравилась главному тренеру Александру Титову. После матча он заявил, что хоккеистов ждет серьезный «разбор полетов».

«Хочу поздравить команду “Торпедо” с победой! По игре: все, что мы разбирали, все, что мы говорили по сопернику, было сделано им во втором периоде. К сожалению, у нас команда по именам и на бумаге очень приличная, но с таким отношением и подходом к делу ничего хорошего мы не добьемся. Поэтому сейчас состоялся разговор. После поездки будем разбираться и приводить в чувство. А с теми, кто не понимает и не хочет биться, сражаться, выполнять игровое задание, мы будем расставаться», — сказал Титов.

В матче с «Торпедо» не принял участия звездный хоккеист Александр Семин. Титов подчеркнул, что форвард не сыграл из-за травмы, при этом не уточнив ее характер.

Сейчас «Сокол» имеет в своем активе семь очков после пяти матчей. Команда делит 10-е место с китайским клубом «Ценг Тоу».

Подопечным Титова предстоит провести еще четыре выездных матча. 21 сентября «Сокол» сыграет в Караганде (Казахстан) с «Сарыаркой», 23 сентября — в Тюмени с «Рубином», 25 сентября — в Кургане с «Зауральем» и 2 октября — в Ангарске с «Ермаком». На домашний лед «крылатые» вернутся только 5 октября, когда в «Арене-Север» встретятся с новокузнецким «Металлургом».