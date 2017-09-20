Нападающий Семён Кокуев вернулся в челябинский «Трактор»

30-летний российский хоккеист Семён Кокуев покинул череповецкую «Северсталь» ради челябинского хоккейного клуба «Трактор», сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе «чёрно-белых».

В минувшем сезоне форвард выступал за московское «Динамо». В регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ он отыграл 40 матчей и набрал 12 (10+2) очков при нулевом показателе полезности. Новый сезон хоккеист начал в составе родной череповецкой команды. Однако за три матча в «Северстали» Семён так и не набрал очков, после чего появились слухи о его возвращении в Челябинск. Болельщики «чёрно-белых» помнят Кокуева как одного из лучших бомбардиров «Трактора» в сезоне 2015/2016. Тогда в его активе было 23 (10+13) очка.

«Контракт с Кокуевым рассчитан до конца сезона 2017/2018», — отмечают в пресс-службе ХК «Трактор».

Среди достижений форварда также значатся бронзовая медаль первенства Казахстана (2012) и серебряная медаль Кубка Братины (2013). Отметим, что в августе в хоккейный клуб Челябинска вернулся Александр Рыбаков, который вместе с Кокуевым летом 2016 года перешёл из «Трактора» в московское «Динамо».

Напомним, после 11 матчей челябинская команда занимает десятое место в Восточной Концеренции КХЛ с 12 очками. Директор ХК «Трактор» Иван Сеничев заявил, что после домашней серии, которая стартует 20 сентября, в тренерском штабе могут произойти изменения.