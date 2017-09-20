Нападающий Семён Кокуев вернулся в челябинский «Трактор»
Контракт подписан до конца сезона.
30-летний российский хоккеист Семён Кокуев покинул череповецкую «Северсталь» ради челябинского хоккейного клуба «Трактор», сообщили «АиФ-Челябинск» в
В минувшем сезоне форвард выступал за московское «Динамо». В регулярном чемпионате и
«Контракт с Кокуевым рассчитан до конца сезона 2017/2018», — отмечают в
Среди достижений форварда также значатся бронзовая медаль первенства Казахстана (2012) и серебряная медаль Кубка Братины (2013). Отметим, что в августе в хоккейный клуб Челябинска вернулся Александр Рыбаков, который вместе с Кокуевым летом 2016 года перешёл из «Трактора» в московское «Динамо».
Напомним, после 11 матчей челябинская команда занимает десятое место в Восточной Концеренции КХЛ с 12 очками. Директор ХК «Трактор» Иван Сеничев заявил, что после домашней серии, которая стартует 20 сентября, в тренерском штабе могут произойти изменения.
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