Пять хоккеистов ЦСКА усилят фарм-клуб «армейцев» в Высшей лиге

На игру с командой «Горняк» (Учалы) к «Звезде» присоединятся сразу пять хоккеистов из системы ЦСКА. Речь идёт о защитнике Никите Макееве, а также о нападающих Андрее Кузьменко, Андрее Светлакове, Константине Окулове и Павле Карнаухове. Командировать хоккеистов решено в связи с тем, что у ЦСКА, исходя из календаря регулярного чемпионата КХЛ, возникают большие перерывы между ближайшими играми. Указанным хоккеистам будет предоставлено время для получения игровой практики. Они присоединятся к «Звезде» 20 сентября.

В этом сезоне 19-летний Макеев провёл за ЦСКА пять матчей. 21-летний Кузьменко в восьми играх отметился 4 (3+1) очками. 21-летний Светлаков набрал 5 (2+3) балла за результативность в семи матчах. 22-летний Окулов в семи встречах забил два гола и отдал четыре передачи. 20-летний Карнаухов провёл три матча и очков не набрал.