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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/31054997/
19 сентября 2017, 14:55 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Пять хоккеистов ЦСКА усилят фарм-клуб «армейцев» в Высшей лиге

Как стало известно «Чемпионату», клуб ВХЛ «Звезда» (Чехов) получит серьёзное усиление на ближайшие матчи регулярного чемпионата Высшей лиги.

На игру с командой «Горняк» (Учалы) к «Звезде» присоединятся сразу пять хоккеистов из системы ЦСКА. Речь идёт о защитнике Никите Макееве, а также о нападающих Андрее Кузьменко, Андрее Светлакове, Константине Окулове и Павле Карнаухове. Командировать хоккеистов решено в связи с тем, что у ЦСКА, исходя из календаря регулярного чемпионата КХЛ, возникают большие перерывы между ближайшими играми. Указанным хоккеистам будет предоставлено время для получения игровой практики. Они присоединятся к «Звезде» 20 сентября.

В этом сезоне 19-летний Макеев провёл за ЦСКА пять матчей. 21-летний Кузьменко в восьми играх отметился 4 (3+1) очками. 21-летний Светлаков набрал 5 (2+3) балла за результативность в семи матчах. 22-летний Окулов в семи встречах забил два гола и отдал четыре передачи. 20-летний Карнаухов провёл три матча и очков не набрал.

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