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19 сентября 2017, 7:54 | Хоккей: Россия | Вести - Новосибирск

ХК «Сибирь» продаст свою форму на благотворительном аукционе

Выручка пойдет на строительство детской площадки в Ояшинском детском доме для умственно отсталых детей, об этом сообщает пресс-служба ХК «Сибирь».

ХК «Сибирь» продаст свою форму на благотворительном аукционе, рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.

Хоккеисты сыграют в специально изготовленных джерси 21 сентября с московским «Динамо», после этого форму продадут. Стартовая цена свитеров на аукционе — 15 тысяч рублей.

Джерси игроков «Сибири» изготовят в нескольких экземплярах, чтобы все желающие смогли приобрести форму с автографами хоккеистов, ее также выставят на аукцион с начальной ценой 10 тысяч рублей. .

На матче с «Динамо» поклонники хоккейной «Сибири» смогут купить фирменные браслеты стоимостью 150 рублей, треть от этой суммы пойдет в детский дом.

«На вырученные от этой акции деньги Хоккейный клуб “Сибирь” поможет построить специально-оборудованную детскую площадку для детей-инвалидов, общей стоимостью 1 800 000 рублей», — добавили в пресс-службе клуба.
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