ХК «Сибирь» продаст свою форму на благотворительном аукционе
Выручка пойдет на строительство детской площадки в Ояшинском детском доме для умственно отсталых детей, об этом сообщает
пресс-служба ХК «Сибирь».
ХК «Сибирь» продаст свою форму на благотворительном аукционе, рассказали в
Хоккеисты сыграют в специально изготовленных джерси 21 сентября с московским «Динамо», после этого форму продадут. Стартовая цена свитеров на аукционе — 15 тысяч рублей.
Джерси игроков «Сибири» изготовят в нескольких экземплярах, чтобы все желающие смогли приобрести форму с автографами хоккеистов, ее также выставят на аукцион с начальной ценой 10 тысяч рублей. .
На матче с «Динамо» поклонники хоккейной «Сибири» смогут купить фирменные браслеты стоимостью 150 рублей, треть от этой суммы пойдет в детский дом.
«На вырученные от этой акции деньги Хоккейный клуб “Сибирь” поможет построить
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