ХК «Сибирь» продаст свою форму на благотворительном аукционе, рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.

Хоккеисты сыграют в специально изготовленных джерси 21 сентября с московским «Динамо», после этого форму продадут. Стартовая цена свитеров на аукционе — 15 тысяч рублей.

Джерси игроков «Сибири» изготовят в нескольких экземплярах, чтобы все желающие смогли приобрести форму с автографами хоккеистов, ее также выставят на аукцион с начальной ценой 10 тысяч рублей. .

На матче с «Динамо» поклонники хоккейной «Сибири» смогут купить фирменные браслеты стоимостью 150 рублей, треть от этой суммы пойдет в детский дом.