«Авангард» проявил интерес к американскому защитнику Нику Бэйлену

Тренеры «Авангарда», похоже, рассматривают американского защитника Ника Бэйлена, выступающего за челябинский «Трактор», в качестве нового игрока.

Об этом сообщил сам хоккеист, который признался — предложение может его заинтересовать.

— Интересно. Может, потому что в Омске работает Копать, который был тренером по защитникам в Минске? Но я ничего об этом не знаю. В любом случае меня всегда могут обменять, несмотря на продление контракта. Если захотят. Я не могу это контролировать, — цитирует «Спорт-Экспресс» Ника Бэйлена.

Отметим, что Ник Бэйлен родился в 1989 году США. С 2014 по 2016 год он выступал за минское «Динамо». В этом сезоне играет за «Трактор».