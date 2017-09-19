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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/31048650/
19 сентября 2017, 7:48 | Хоккей: Россия | Om1.ru

«Авангард» проявил интерес к американскому защитнику Нику Бэйлену

Хоккеист выступает за челябинский «Трактор».

Тренеры «Авангарда», похоже, рассматривают американского защитника Ника Бэйлена, выступающего за челябинский «Трактор», в качестве нового игрока.

Об этом сообщил сам хоккеист, который признался — предложение может его заинтересовать.

 — Интересно. Может, потому что в Омске работает Копать, который был тренером по защитникам в Минске? Но я ничего об этом не знаю. В любом случае меня всегда могут обменять, несмотря на продление контракта. Если захотят. Я не могу это контролировать, — цитирует «Спорт-Экспресс» Ника Бэйлена.

Отметим, что Ник Бэйлен родился в 1989 году США. С 2014 по 2016 год он выступал за минское «Динамо». В этом сезоне играет за «Трактор».
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