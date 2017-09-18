Минспорт предписал региональным властям взять Ночную лигу под особый контроль
Министерство спорта России предписало руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры взять под особый контроль подготовку, организацию и проведение отборочного этапа Ночной лиги, а также отправку
команд-победителей на финал турнира.
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Об этом говорится в письме заместителя министра спорта России Марины Томиловой.
В документе, в частности, спортивным руководителям субъектов России предписано оказать содействие в предоставлении хоккейных ледовых площадок для проведения матчей, обеспечить включение данного мероприятия в региональный календарный план физкультурных и спортивных мероприятий и совместно с официальным представителем Ночной хоккейной лиги в субъекте разработать положение о региональном фестивале по хоккею среди любительских команд.
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