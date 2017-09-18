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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/31043916/
18 сентября 2017, 16:39 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Минспорт предписал региональным властям взять Ночную лигу под особый контроль

Министерство спорта России предписало руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры взять под особый контроль подготовку, организацию и проведение отборочного этапа Ночной лиги, а также отправку команд-победителей на финал турнира.

Министерство спорта России предписало руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры взять под особый контроль подготовку организацию и проведение отборочного этапа Ночной лиги а также отправку <nobr>команд-победителей</nobr> на финал турнира. Увеличить
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Об этом говорится в письме заместителя министра спорта России Марины Томиловой.

В документе, в частности, спортивным руководителям субъектов России предписано оказать содействие в предоставлении хоккейных ледовых площадок для проведения матчей, обеспечить включение данного мероприятия в региональный календарный план физкультурных и спортивных мероприятий и совместно с официальным представителем Ночной хоккейной лиги в субъекте разработать положение о региональном фестивале по хоккею среди любительских команд.
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