Восемь новых команд появилось в Ночной лиге в Тюмени

Об этом рассказал региональный представитель лиги Олег Антипин.



«В Тюмени очень развит любительский хоккей, играет более 40 коллективов. Проводится много турниров с разным уровнем подготовки команд. И в этом сезоне команды, подходящие под требования к составам для участия в “Лиге Надежды”, собрались и решили заявиться в Ночную хоккейную лигу. Главным и решающим фактором этого решения стали условия участия, и, в частности, финансовый вопрос, который для большинства имеет большое значение. В результате дивизион пополнился сразу восемью новыми командами, а с учётом покинувшей одной команды, всего стало 12. Не буду скрывать, что это стало для меня полной неожиданностью, но очень приятной. Уверен, что тенденция на увеличение численности команд сохранится и в следующем сезоне. Я вижу для этого все предпосылки. А чем больше команд, тем интереснее турнир.



Теперь борьба за победу в отборочном этапе будет гораздо упорней и интересней. Как минимум пять команд — “Спарта”, “Брандмейстер”, “Звезда Сибири”, “Транснефть-Сибирь” и “Уватнефтегаз” будут главными конкурентами. Уровень других команд тоже хороший, и вполне возможно, они смогут создать проблемы лидерам», — цитирует Антипина пресс-служба лиги.