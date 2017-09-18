Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/31043492/
18 сентября 2017, 16:16 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Восемь новых команд появилось в Ночной лиге в Тюмени

Дивизион «Лига Надежды» Ночной лиги в Тюмени пополнился восемью новыми командами.

Об этом рассказал региональный представитель лиги Олег Антипин.

«В Тюмени очень развит любительский хоккей, играет более 40 коллективов. Проводится много турниров с разным уровнем подготовки команд. И в этом сезоне команды, подходящие под требования к составам для участия в “Лиге Надежды”, собрались и решили заявиться в Ночную хоккейную лигу. Главным и решающим фактором этого решения стали условия участия, и, в частности, финансовый вопрос, который для большинства имеет большое значение. В результате дивизион пополнился сразу восемью новыми командами, а с учётом покинувшей одной команды, всего стало 12. Не буду скрывать, что это стало для меня полной неожиданностью, но очень приятной. Уверен, что тенденция на увеличение численности команд сохранится и в следующем сезоне. Я вижу для этого все предпосылки. А чем больше команд, тем интереснее турнир.

Теперь борьба за победу в отборочном этапе будет гораздо упорней и интересней. Как минимум пять команд — “Спарта”, “Брандмейстер”, “Звезда Сибири”, “Транснефть-Сибирь” и “Уватнефтегаз” будут главными конкурентами. Уровень других команд тоже хороший, и вполне возможно, они смогут создать проблемы лидерам», — цитирует Антипина пресс-служба лиги.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Уникальную форму всего один раз использует ХК «Сибирь»

Уникальную форму всего один раз использует ХК «Сибирь»

В матче с ХК «Динамо» 21 сентября игроки новосибирской «Сибири» будут играть в специально изготовленных к этой игре свитерах, которые затем будут проданы на интернет-аукционе. Вырученные деньги планируется потратить на детскую площадку для детей-инвалидов.
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп