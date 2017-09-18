Уникальную форму всего один раз использует ХК «Сибирь»
В матче с ХК «Динамо» 21 сентября игроки новосибирской «Сибири» будут играть в специально изготовленных к этой игре свитерах, которые затем будут проданы на
интернет-аукционе. Вырученные деньги планируется потратить на детскую площадку для детей-инвалидов.
Стартовая цена свитеров, в которых игроки выходили на лед, составит 15 тысяч рублей, сообщает
Кроме того, на матче «Сибирь» — «Динамо» будут продаваться специальные браслеты стоимостью 150 рублей, из которых 50 рублей уйдут в пользу «Ояшинского детского
На вырученные от акции деньги ХК «Сибирь» поможет построить
«Ояшинский детский
Примечательно, что в эти дни отмечается 45-летие легендарной суперсерии
Две последние игры ХК «Сибирь» провел 16 и 17 сентября в Астане с «Барысом». Оба матча закончились в пользу новосибирцев —1:3 и 0:4.
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