Уникальную форму всего один раз использует ХК «Сибирь»

Стартовая цена свитеров, в которых игроки выходили на лед, составит 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ХК «Сибирь». Свитера лидеров клуба будут изготовлены в нескольких экземплярах, стартовая цена на такие лоты начнется с 10 тысяч рублей.

Кроме того, на матче «Сибирь» — «Динамо» будут продаваться специальные браслеты стоимостью 150 рублей, из которых 50 рублей уйдут в пользу «Ояшинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей».

На вырученные от акции деньги ХК «Сибирь» поможет построить специально-оборудованную детскую площадку для детей-инвалидов общей стоимостью 1,8 миллиона рублей.

«Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» располагается в р.п. Станционно-Ояшинский Мошковского района. Дом-интернат предоставляет полный набор услуг и программ для детей с нарушениями умственного развития, детей с диагнозами ДЦП, синдром Дауна, гидроцефалия и т. д. На постоянной основе в доме-интернате проживают около 400 человек.

Примечательно, что в эти дни отмечается 45-летие легендарной суперсерии СССР-Канада, которая состоялась в 1972 году. За это время хоккейная форма претерпела значительные изменения. «Известия» предлагают посмотреть, как выглядит экипировка современного хоккеиста.

Две последние игры ХК «Сибирь» провел 16 и 17 сентября в Астане с «Барысом». Оба матча закончились в пользу новосибирцев —1:3 и 0:4.