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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/31039276/
18 сентября 2017, 11:50 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

ХК «Рязань» более чем на сутки застрял в аэропорту Шанхая

Из-за непогоды делегация ХК «Рязань», возвращавшаяся из Китая с очередных матчей чемпионата ВХЛ, была вынуждена провести в дороге более суток дополнительно.

В Азии до сих пор присутствует вероятность тайфуна — в Китае были отменены несколько внутренних рейсов. В том числе и Харбин — Шанхай, на котором должна была лететь делегация ХК «Рязань», возвращавшаяся с матча с «КРС Хейлунцзян». Как следствие, команда опоздала на борт Шанхай — Москва. Поскольку на ближайшие рейсы все билеты были проданы, рязанские хоккеисты застряли в Шанхае более чем на сутки. Часть команды всё же удалось отправить в Россию с пересадкой, остальные заселились в местную гостиницу.

Только 18 сентября в 12:00 по местному времени «Рязани» удалось отправиться на родину, они должны прилететь домой поздно вечером 18 сентября.

Как отмечает пресс-служба клуба, без приключений не обошлось и перед матчем с «КРС Хейлунцзян». Китайская сторона сильно задержала подачу автобуса за рязанской командой к гостинице, в результате команда прибыла на ледовую арену менее чем за час до игры, до стартового вбрасывания толком не размявшись и пропустив тренерскую установку. Это в качестве одной из причин поражения отметил на пресс-конференции после встречи главный тренер ХК «Рязань» Игорь Жилинский.

 Уже 20 сентября ХК «Рязань» предстоит провести первый домашний матч сезона с «Ижсталью».
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