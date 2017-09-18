ХК «Рязань» более чем на сутки застрял в аэропорту Шанхая
Из-за непогоды делегация ХК «Рязань», возвращавшаяся из Китая с очередных матчей чемпионата ВХЛ, была вынуждена провести в дороге более суток дополнительно.
В Азии до сих пор присутствует вероятность тайфуна — в Китае были отменены несколько внутренних рейсов. В том числе и Харбин — Шанхай, на котором должна была лететь делегация ХК «Рязань», возвращавшаяся с матча с «КРС Хейлунцзян». Как следствие, команда опоздала на борт Шанхай — Москва. Поскольку на ближайшие рейсы все билеты были проданы, рязанские хоккеисты застряли в Шанхае более чем на сутки. Часть команды всё же удалось отправить в Россию с пересадкой, остальные заселились в местную гостиницу.
Только 18 сентября в 12:00 по местному времени «Рязани» удалось отправиться на родину, они должны прилететь домой поздно вечером 18 сентября.
Как отмечает
Уже 20 сентября ХК «Рязань» предстоит провести первый домашний матч сезона с «Ижсталью».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter