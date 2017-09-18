«Автомобилист» выиграл два матча подряд

После поражений в Ярославле и Санкт-Петербурге подопечным Владимира Крикунова предстояло сыграть 2 матча с динамовцами: 15 сентября в Минске и 17 сентября в Москве.

Первыми «шоферов» встречал хоккейный клуб «Динамо-Минск». Белорусский клуб в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ выдал свой худший старт в истории. Однако постепенно динамовцы начали набирать обороты и к встрече с командой из Екатеринбурга подошли с двухматчевой победной серией, имея в своем активе 11 очков.

15 сентября «Автомобилист» прервал наметившийся успех «зубров». Екатеринбуржцы с первых же минут навязали хозяевам активную игру, и уже на пятой минуте матча отличился Алексей Михнов. Открыв счет в матче, игроки «Автомобилиста» значительно расслабились и позволили хозяевам целых семь раз играть в большинстве. Подарком гостей динамовцы не воспользовались.

В конце второго периода минчане прижались к своим воротам и получили еще одну шайбу. На 38-й минуте отличился нападающий «шоферов» — Анатолий Голышев, тем самым увеличив преимущество своей команды до 0:2. В третьем периоде хозяева воспользовались наличием лишнего игрока: на 47 минуте Андрей Степанов забросил «в домик» Якубу Коваржу. Но, к сожалению белорусских трибун, судья гол не засчитал из-за положения вне игры.

Спустя 10 минут хозяевам удалось отыграть одну шайбу, но на последней минуте встречи Франсис Паре отправляет шайбу в пустые ворота. Итог встречи — 1:3.

После победы в Минске «Автомобилист» отправился в гости к московскому «Динамо», где и провел в воскресенье, 17 сентября, очередной матч.

В первом тайме обе команды продемонстрировали крайне «вязкую» игру. Несмотря на то, что опасные атаки развивались на встречных курсах, зрители заброшенных шайб в первые 20 минут так и не увидели. Статистика же после первого тайма демонстрировала небольшое преимущество гостей: 16−18 по броскам, 7−10 по ударам в створ в пользу «Автомобилиста».

В начале второго тайма у «шоферов» за удар соперника клюшкой был удален Никита Трямкин, москвичи преимуществом не воспользовались. Чуть позже был удален уже игрок динамовцев — Илья Никулин. Гости своего шанса не упустили: первую и единственную шайбу в матче на 42-й минуте забросил Александр Кучерявенко, записав себе в ассистенты Илью Крикунова и Анатолия Голышева. Итог встречи — 0:1 в пользу «Автомобилиста».

Двумя победами над динамовцами «Автомобилист» завершает свое турне по командам Западной конференции и возвращается в Екатеринбург. Уже в пятницу, 22 сентября, подопечным Владимира Крикунова предстоит встретиться с гостями из Сочи.

Елена Бирюкова.