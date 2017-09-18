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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/31036010/
18 сентября 2017, 5:12 | Хоккей: Россия | Хабаровский край сегодня

«Амурские Тигры» справились с «Капитаном»

Сегодня соперники проведут повторный матч.

Вторую победу подряд в новом сезоне одержали хоккеисты «Амурских Тигров». На этот раз наша молодёжка обыграла «Капитан» из Ступино — 3:1, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Гости сумели ответить только на первую шайбу Андрея Мисько по ходу первого периода. Правда, для того, чтобы убедиться в голе Амира Гараева, судьям потребовался видеопросмотр.

После этого шайбы забрасывали только хабаровчане. На исходе первого периода отличился Герман Волошин, а окончательный счет во второй двадцатиминутке установил Глеб Лушников — 3:1.

В активе «Амурских Тигров» 10 очков из 9-е место в конференции «Запад».

Сегодня в 19.00 на льду «Платинум Арены» соперники встретятся повторно.

«Амурские Тигры» (Хабаровск) — «Капитан» (Ступино) — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0).

Голы: 1:0 — Мисько (Лушников) — 08:42, 1:1 — Гараев (Старков, Кашафетдинов) — 10:42, 2:1 — Волошин (Заседа, Беляков) — 18:52, 3:1 — Лушников (Мисько, Недилько) — 34:10
Вратари: Киселёв, — Кочетков
Броски: 56−41
Броски в створ: 36−28
Вбрасывания: 38−33
Штраф: 14−10.
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