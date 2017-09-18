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18 сентября 2017, 4:39 | Хоккей: Россия | IrkutskMedia.ru

Хоккеисты «Ермака» из Ангарска обыграли «Спутник» в матче Высшей хоккейной лиги

Счет игры — 3:2.

Счет игры — 3:2. Увеличить
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Хоккейный клуб «Ермак» из Ангарска одержал победу над командой «Спутник» из Нижнего Тагила в очередном матче чемпионата Высшей хоккейной лиги накануне, 17 сентября. Игра закончилась со счетом 3:2. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу «Ермака».

«Ермак» открыл счет на 14-й минуте, шайбу забил Максим Юшков. Во втором временном отрезке «оранжевая дружина» забила еще дважды, авторами голов стали Александр Локтев и Дмитрий Михайлов. В третьем периоде игроки «Спутника» смогли отыграть две шайбы и установили итоговый счет игры — 3:2.

«Мы имели два периода много голевых моментов, но забили только три шайбы. Хотелось бы видеть побольше голов. В третьем периоде соперник вытащил из себя все, что возможно, забил две шайбы. Нервная концовка, но выстояли. Главное, это победа. Ребятам спасибо, и конечно же, нашим болельщикам. Надеемся видеть их больше и больше. Что касается вратаря. Решили, что сегодня играет Александр Хомутов, по одной причине, вратарь должен быть в тонусе. Александр молодец, игру выиграл, ему спасибо», — сказал главный тренер ХК «Ермак» Марат Аскаров.

Напомним, сейчас ХК «Ермак» занимает третью строчку турнирной таблицы. Следующую игру команда из Ангарска проведет 21 сентября против команды «Торпедо» из Усть-Каменогорска.
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