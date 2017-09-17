«Авангард» в овертайме обыграл «Югру» в матче КХЛ

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ТАСС, 17 сентября. Омский «Авангард» в овертайме одержал победу над ханты-мансийской «Югрой» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Дмитрий Кугрышев (10-я минута) и Валентин Пьянов (17). У гостей отличились Андрей Анкудинов (23) и Константин Майоров (58). Победную шайбу в овертайме забросил Кирилл Семенов (62).

«Авангард» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в десяти играх. Омский клуб одержал четвертую победу подряд. «Югра» расположилась на 13-м месте, в активе команды 9 очков. Ханты-мансийская команда проиграла четвертый матч подряд.

В следующем матче «Авангард» на своем льду примет санкт- петербургский СКА. «Югра» также дома сыграет с ярославским «Локомотивов». Обе встречи пройдут 21 сентября.

В другом матче воскресенья новосибирская «Сибирь» со счетом 4:0 обыграла астанинский «Барыс».