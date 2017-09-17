ХК «Сибирь» дважды победила «Барыс» за два дня

Уже в первом периоде «Сибирь» ушла в отрыв — на 8-й минуте счет открыл Йонас Элунд, еще через шесть минут ворота «Барыса» поразил Иван Верещагин. Во втором периоде новосибирцы упрочили свое преимущество — на 27-й минуте отличился Владислав Наумов. Точку в матче поставил на 58-й минуте Вячеслав Основин — 0:4. Ворота на «ноль» отстоял Алексей Красиков.

Примечательно, что накануне, 16 сентября, «Барыс» и «Сибирь» уже скрестили клюшки, тогда сильнейшим также оказался клуб из Новосибирска благодаря голам Закриссона, Бергстрема и Основина. Ворота «Сибири» защищал Александр Салак, который отразил 29 бросков. Итоговый счет субботней встречи — 1:3 в пользу новосибирцев.

Следующий матч «Сибирь» проведет 21 сентября в Москве, соперником наших хоккеистов станет двукратный обладатель Кубка Гагарина «Динамо».