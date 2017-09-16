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16 сентября 2017, 20:32 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

«Нефтяник» дома переиграл ЦСК ВВС в матче регулярного чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Альметьевский «Нефтяник» на своем льду переиграл самарский ЦСК ВВС в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча, прошедшая в субботу в Альметьевске, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Кирилл Адамчук (33-я минута) и Даниэль Насыбуллин (43).

Результаты других матчей дня:

«Ижсталь» (Ижевск) — «Барс» (Казань) — 4:3,

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Сарыарка» (Караганда) — 1:2 по буллитам,

«Ценг Тоу» (Китай) — «Буран» (Воронеж) — 2:3 по буллитам,

«КРС Хэйлунцзян» (Китай) — «Рязань» — 4:3.
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