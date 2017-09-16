Казахстанское дерби — самое ожидаемое событие в двух городах, хоккейное соперничество которых имеет богатую историю. К сожалению, в этот раз в областной центр Восточного Казахстана не приехал десант болельщиков из шахтерской столицы, что только придало бы шарма этому противостоянию. Алексей Ждахин объединил в одном звене Полищука, Рымарева и Шина, в первую пару защитников поставил Тунхузина и Кузьмичёва. Причем молодой Кузьмичев по ходу встречи сел на лавку.

А символическое вбрасывание произвели Заслуженный тренер Казахской ССР, бывший главный тренер «Торпедо» и сборной Казахстана Владимир Николаевич Гольц и ветеран «Торпедо», чемпион СССР в составе московского ЦСКА, мастер спорта СССР Алексей Леонидович Грищенко. Владимир Гольц выводил «Торпедо» в высшую союзную лигу, и его приезд вместе с юношами «Сибири-2003» в родной город совпал с казахстанским дерби. Символичным было и то, что Алексей Грищенко в свое время цементировал оборону «Торпедо», а его сын Алексей до недавнего времени выступал в системе «Сарыарки».



Уже на исходе стартовой минуты малым штрафом был наказан Станислав Альшевский. Больше минуты звено Полищука кружило в зоне, но без особо опасных бросков. Вскоре карагандинцы получили преимущество в одного игрока, и Смирягин выстоял. Первый период изобиловал борьбой и стыками, а самый опасный момент возник после хорошо разыгранной комбинации звена Сарварова, и шайбу поймал рукой Шантыка, получив малый штраф за задержку шайбы руками. В меньшинстве Игнашин прокинул шайбу на ход Капитурову, но Максим не сумел обработать ее. Эпизод на этом не закончился: Костин у лицевого борта потерял шайбу, и Капитуров, навязав борьбу, выкатил ее на пятак, но там никого не оказалось.



Во втором периоде карагандинцы добавили в организованности атакующих действий, и к экватору игры прочно обосновались в зоне «Торпедо». Пришлось Смирягину крутиться в рамке, так как порой от этих комбинаций голова шла кругом у всей пятерки обороняющихся. А когда Сиксна сфолил на Белозёрове, уже Костину пришлось выручать свою команду. Один только Белозёров дважды оказывался на ударной позиции, но Костин не дрогнул. Затем Капитуров в касание замыкал прострел, и Костин сотворил еще один сэйв.



Во втором перерыве тренерский штаб «Торпедо» перетасовал звенья, поставив Яковлева в звено к Полищуку и Шину, а Рымарева — к Бердникову и Гренцу. В начале заключительного периода гости поймали торпедовцев на смене составов и состоялся выход три в одного. Смирягин снова выручил, а в ответ Полищук в меньшинстве обыграл защитника, и умным пасом вывел на ударную позицию Шина, однако 49-й номер «Торпедо» промахнулся. На 47-й минуте Рыжих накрыл шайбу в площади ворот, и судья наказал «Сарыарку» штрафным броском. Нервы в противостоянии Рымарев-Костин оказались покрепче у кипера «Сарыарки». А когда после удаления Гренца карагандинцы получили большинство, им удалось быстро преодолеть среднюю зону, и Зиазов не промахнулся — 0:1. «Торпедо» спаслось благодаря Рымареву, который протащил шайбу в зону соперника, и Бердникову осталось подставить клюшку — 1:1.



В овертайме хозяева получили большинство, и на лед вышла четверка нападающих, но слишком увлекались передачами и до реальных угроз дело не дошло. А в серии послематчевых бросков Полуэктов выручал как мог, а против Ломако не нашлось аргументов ни у него, ни у Смирягина — 1:2.



19 сентября «Торпедо» принимает красноярский «Сокол» с Александром Сёминым во главе. Начало в 18.30.

«Торпедо» — «Сарыарка» 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)



Шайбы:

0:1 — 48:49 Зиазов (Антоновский, Соколов). В большинстве

1:1 — 56:18 Бердников (Рымарев). В равенстве

1:2 — 65:00 Ломако. В равенстве



Вратари: Смирягин — Костин.

Штраф: 14:12 (6:4, 4:4, 4:2, 0:2).