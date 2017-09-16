Игроки МХЛ были уличены в допинге после приема носовых капель
МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Два игрока Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), уличенные в употреблении допинга в прошлом сезоне, применяли запрещенное вещество, которое находилось в каплях для носа. Об этом ТАСС рассказал управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.
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«На допинге были пойманы хоккеисты из “Атлантов”, “Толпара” и “Алтая”. Все трое по глупости приняли капли в нос, никакого специального допинга они не принимали, но в каплях оказались запрещенные препараты, — сказал Морозов. — У нас это было под контролем. В итоге двое понесли наказание, а один игрок был полностью оправдан».
Ермаков в прошлом сезоне сыграл 51 матч и набрал 19 очков (9 шайб + 10 передач), Среднев в 11 играх набрал 8 (4+4) баллов.
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