Тафгай «Барыса» Рыспаев пройдёт месяц испытательного срока в ВХЛ

«Видимо, человек раскаялся. Мы обсудили этот вопрос на совете директоров. Месяц мы разрешили играть Дамиру Рыспаеву в ВХЛ. Если он пройдёт испытательный срок и будет себя вести подобающим образом, то вернётся в КХЛ. Мы общались с президентом “Барыса”. Рекомендации по Рыспаеву даны спортивно-дисциплинарному комитету КХЛ», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.