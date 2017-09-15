Тафгай «Барыса» Рыспаев пройдёт месяц испытательного срока в ВХЛ
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко высказался на тему бессрочной дисквалификации тафгая «Барыса» Ламира Рыспаева.
«Видимо, человек раскаялся. Мы обсудили этот вопрос на совете директоров. Месяц мы разрешили играть Дамиру Рыспаеву в ВХЛ. Если он пройдёт испытательный срок и будет себя вести подобающим образом, то вернётся в КХЛ. Мы общались с президентом “Барыса”. Рекомендации по Рыспаеву даны
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