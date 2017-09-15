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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/31018083/
15 сентября 2017, 14:44 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

«Кузня» получит от дохода КХЛ 5,8 млн рублей

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что исключённый из лиги новокузнецкий «Металлург» получит свою часть от дохода лиги.

«Новокузнецкий “Металлург”, как участник прошлого сезона КХЛ, получит свою часть от дохода лиги. Это решение принято на совете директоров, чтобы клуб мог пустить его на развитие молодёжного хоккея. У “Кузни” это получается хорошо», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Металлург Нк
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