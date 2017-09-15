«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд

Встреча получилась не самой богатой на события и заброшенные шайбы, тем не менее, тренерский штаб «Салавата» остался крайне доволен самой игрой.

Уфимские болельщики тяжело входят в ритм хоккейного сезона. Несмотря на благосклонность календаря стартового отрезка чемпионата КХЛ, который дал «Салавату Юлаеву» возможность провести дома 10 из 11-ти первых игр, команда ещё ни разу не собрала аншлаг.

Но плюсы есть и в этом. Ведь иначе в толпе можно было бы и не заметить, к примеру, вратаря футбольного клуба «Уфа» Александра Беленова, который фотографируется с болельщиками. Или его одноклубника швейцарца Веролюба Салатича, мирно сидящего неподалёку. Игрой наслаждался и защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин. Для него матч с нижегородским «Торпедо» стал первым в сезоне и дебютным за уфимскую команду.

Дисквалификация, выписанная ему Лигой ещё в прошлом сезоне, наконец-то завершилась. Об этой самой серьёзности говорит и счёт. Заброшенная уже на седьмой минуте защитником «Торпедо» Павлом Сергиенко шайба почти 50 минут чистого игрового времени оставалась в матче единственной.

Сколько ни пытали хозяева счастья в атаке, всё было бесполезно. Но ровно до того времени, когда перед уфимцами замаячила реальная перспектива поражения. И тогда настойчивость «Салават» взяла своё. Нижегородцы начали ошибаться, хозяева их за это не простили. За 6 минут до конца третьего периода Йоонас Кемппайнен сравнял счёт в матче.

И не успели болельщики даже задуматься об овертайме, как Линус Умарк создал для себя голевой момент и успешно его реализовал. 2:1, третья подряд победа «Салавата Юлаева».

Этим поражением «Торпедо» прервало свою трёхматчевую удачную серию и теперь отправится в Сочи в надежде начать новую. А «Салават Юлаев» продолжает подниматься по турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и теперь ждёт в гости московский «Спартак».